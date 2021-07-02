سيارة "تسلا" الكهربائية الجديدة تحترق في مشهد محزن

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن رجال الإطفاء قولهم أن صاحب السيارة لاحظ دخانا يتصاعد من مؤخرة السيارة، وبعد ذلك حاول فتح الأبواب وفتحها، لكنه لم يستطع فعل ذلك، حيث يبدو أن الأقفال كانت معطلة. عندما نزل منها، بدأت السيارة في التحرك، وسرعان ما اشتعلت فيها النيران.

Tesla Model S Plaid caught fire while being driven: fire chief https://t.co/pQvSMYbjuj — Mark Geragos (@markgeragos) July 1, 2021

وقال رئيس دائرة الإطفاء في مجتمع ميريون السفلى، تشارلز ماكغارفي: إن فرقتين إطفاء تعملان على إخماد النيران، وعملتا في مكان الحادث لأكثر من ثلاث ساعات.

Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ — Ben Meiselas (@meiselasb) July 1, 2021

وأضاف: "بعد ذلك، نقل رجال الإطفاء السيارة إلى ساحة الكراج، وسيتم قريبًا تحديد سبب الحريق.