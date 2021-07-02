مصر... إيقاف عرض مسرحية أشرف عبد الباقي في الساحل الشمالي

وحسب بوابة "أخبار اليوم"، فإن الإغلاق حدث قبل انطلاق العرض الأول للمسرح بدقائق، بسبب تجمع عدد كبير من الجمهور الذي حرص على المجيء لحضور المسرحية، وتسبب ذلك في إعاقة حركة المرور.

واعتبرت السلطات المصرية هذا التكدس عدم استيفاء شروط الحماية المدنية وإعاقة لحركة المرور على طريق الساحل الشمالي مطروح الإسكندرية؛ ليتم فصل التيار الكهربائي، وذلك بسبب عدم الحصول على تصاريح.

وتدور أحداث مسرحية "ليلة العمر"، في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض المساجين الهروب والاختفاء داخل قاعة أفراح يتصادف وجود حفل زفاف بها ما يسبب لهم مشاكل كثيرة ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك فى بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقى مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدى الميرغنى، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وغيرهم، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.