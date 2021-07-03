فنانة لبنانية تدافع عن السعودية وتهاجم إيران

وكتبت إليسا في تغريدتها: " "مع إنو this account is fake (هذا الحساب مزيف) يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني، شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الزل أيام إيران!".
مع انو this account is fake— Elissa (@elissakh) July 2, 2021
يعني ذباب الكتروني بقول مش هينة تكون عوني 🤣🤣
شفنا العز ايام السعودية وعم نشوف الزل ايام ايران !! https://t.co/EEYkEHUwMx
وكانت إليسا قد غردت على حسابها في وقت سابق: "أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني 100 مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع، توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان".
مش هينة تكوني قوتجية وراجعة من حفلة ب #السعودية 😂😂 https://t.co/zqG8gZuWSc— Carlos Akiki (@CarlosAkiki4) July 2, 2021
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