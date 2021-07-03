فنانة لبنانية تدافع عن السعودية وتهاجم إيران

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا تغريدة على صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ردت من خلالها على أحد الأشخاص الذي وجه لها تعليقا بشأن حفلتها في السعودية.

وكتبت إليسا في تغريدتها: " "مع إنو this account is fake (هذا الحساب مزيف) يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني، شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الزل أيام إيران!".

مع انو this account is fake

يعني ذباب الكتروني بقول مش هينة تكون عوني 🤣🤣

شفنا العز ايام السعودية وعم نشوف الزل ايام ايران !! https://t.co/EEYkEHUwMx — Elissa (@elissakh) July 2, 2021

وكانت إليسا قد غردت على حسابها في وقت سابق: "أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني 100 مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع، توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان".