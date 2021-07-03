تويتر سيضيف ميزة السماح لـ"الأصدقاء الموثوقين" فقط بمشاهدة التغريدات

الميزة الأولى هي "Trusted Friends" (الأصدقاء الموثوق بهم)، والتي تتيح للمستخدمين تصنيف تغريداتهم أن يراها إما الجمهور العام أو الأصدقاء المقربين، وتتشابه تلك الميزة مع خاصية "Close Friends" على تطبيق "إنستغرام" للصور والفيديوهات، بحسب موقع "ذا فيرج".

Twitter shares early design concept for new ‘Trusted Friends.'



This feature would allow users to limit who sees select tweets. pic.twitter.com/RYi0uVF2EZ — Kevin Gross (@BatmanNz20) July 1, 2021

بينما تتيح "Facets" أو (الواجهات)، وهي الميزة الثانية تصنيف المستخدمين لتغريداتهم داخل بند الاهتمامات أو هوايات محددة، ويقول "تويتر" إن هذه الميزة قد تساعد على متابعة شخص ما فقط لتغريداته حول موضوع معين، بدلا من الاضطرار إلى متابعة حسابه ككل.

يشار إلى أن العديد من مستخدمي "تويتر" يمتلكون بالفعل حسابات متعددة للفصل بين عملهم وحياتهم الشخصية، وغالبًا ما يكون أحدها خاصا لمنع مشاركة الأخبار الشخصية بشكل علني، ولكن ميزات مثل "Trusted Friends" و"Facets" يمكن أن تسمح بنفس الوظيفة من حساب واحد.

These new concepts for Twitter development would all be awesome and I hope they move forward here. The “Facets” split profile is especially cool. pic.twitter.com/EBiNEi3ybN — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) July 2, 2021

الميزة الثالثة والأخيرة التي يفكر "تويتر" في طرحها فهي تساعد على تحديد عبارات معينة يفضل المستخدمين عدم رؤيتها في الردود على تغريداتهم، والتي عادة ما تكون ألفاظ خارجة، ثم فيما بعد سيشاهدون هذه العبارات مصحوبة بتحذير بعدم استخدامها.

ونبه "تويتر" من أنه لا يقوم حاليا بتصميم أي من الميزات الثلاثة بنشاط.

Sometimes you want to talk, and sometimes you just ... don't.



Check out these early concepts that could help control unwanted attention on Twitter.



Feedback, especially at this beginning stage, is invited (and wanted)! 🧵 pic.twitter.com/6SpzqiwFlL — Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021

يشار إلى أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، غرد دومينيك كاموزي ، مصمم الخصوصية في "تويتر"، عن ميزة مماثلة قيد التطبيق، والتي تسمح للمستخدمين "بإلغاء ذكرهم" عندما يتم وضع علامة عليهم في محادثة.