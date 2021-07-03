ضابط أمريكي يستخدم حيلة ذكية لمنع متظاهرين من نشر فيديو له على يوتيوب.. ولكنه فشل

لجأ ضابط شرطة أمريكي إلى حيلة ذكية لكي يمنع بها متظاهرين من نشر مقطع مصور له على موقع "يوتيوب".

وشغّل الضابط إحدى أغنيات المطربة الأمريكية الشهيرة، تايلور سويفت، على هاتفه الذكي، لكي يمنع نشر الفيديو، وذلك لأن "يوتيوب" يحذف بانتظام مقاطع الفيديو التي تنتهك قواعد حقوق النشر الخاصة بالموسيقى.

لكن رغم حيلة الضابط، فقد كانت جهوده بلا جدوى، وسرعان ما انتشر فيديو مواجهة معه في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لـمجلة "فارايتي" الأمريكية.

ويظهر الضابط في الفيديو المتداول وهو يقول: "يمكنكم تسجيل كل ما تريدون، أعرف فقط أنه لا يمكن نشره على يوتيوب".

وفي لقطة آخر من الفيديو، أكد الضابط: "إنني أشغل الموسيقى حتى لا تتمكنوا من النشر على يوتيوب".

Cop Plays Taylor Swift to Prevent Video Sharing of Him Harassing Protesters ‼️



A cop demanded we move #Justice4StevenTaylor banners. We asked him why. He pulled out his phone & played a Taylor Swift song.



“You can record all you want, I just know it can’t be posted to YouTube." pic.twitter.com/avpf1LUvCd — Anti Police-Terror Project (@APTPaction) July 1, 2021

وتم تصوير الفيديو ونشره من قبل أعضاء مشروع مكافحة إرهاب الشرطة (APTP)، وهو عبارة عن تحالف يسعى إلى "القضاء على إرهاب الشرطة في المجتمعات الملونة".

وكان بعضهم يحتجون خارج قاعة المحكمة في جلسة الاستماع السابقة للمحاكمة لضابط في سان لياندرو، متهم بقتل رجل أسود.

من جانبها، قالت شرطة مقاطعة ألاميدا التابع لها الشرطي أنهم شاهدوا الفيديو، وتم إحالته إلى مكتبهم للشؤون الداخلية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأكدوا أن "هذا ليس سلوكا معتمدا، ولن يتكرر مرة أخرى".