حرارة الشمس المرتفعة تطهو المحار على شاطئ واشنطن... صور

تسببت دراجة الحرارة المرتفعة في شمال غرب المحيط الهادئ، يوم الخميس الماضي، في طهي المحار الموجود على شاطئ العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشاركت شركة محار "هاما هاما"، والتي تدير مزرعة للمحار هناك، صورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي لمحار موجود في قناة هود، والمطهو بفعل حرارة الشمس المرتفعة، والجاهز للأكل مباشرة.

وقالت ليزا مونبيرغ، مديرة التسويق في الشركة لـ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "موجة الحر الملحمية شيء لم يره أحد، ومن ثم كان لدينا مد منخفض لم يحدث منذ 15 عاما، والذي حدث في منتصف اليوم".

وتابعت: "يبدو أن المحار وكأنه تم طهيه للتو، وكما لو كان جاهزا للأكل".

وترصد الصور التي نشرتها الشركة عشرات بل وربما المئات من المحار المتناثرة على الشاطئ، وجميعها انفتح صدفها بسبب الإجهاد الحراري.

وطالبت شركة "هاما هاما" مع صور "مقبرة المحار" بـ"التصويت للسياسيين الذين لديهم الشجاعة الكافية لمواجهة تغير المناخ".

View this post on Instagram A post shared by Hama Hama Company (@hamahamaoysters)

وتسيطر موجة الحر التاريخية على أجزاء من كندا وأوريغون وواشنطن، حيث تجاوزت درجات الحرارة مستوى قياسيا قدره 49 درجة، بالإضافة إلى الحوض الشمالي العظيم وشمال أيداهو وأجزاء من شمال غرب نيفادا وشمال كاليفورنيا.

ويفسر مسؤولو الأرصاد سبب ظهور القبة الحرارية هو تيار نفاث عالي الضغط يحبس الطقس الحار في مكانه.