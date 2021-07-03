حقيقة إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء تزعم بإصابة الفنانة المصرية القديرة، ليلى طاهر، بفيروس كورونا المستجد.

وعن حقيقة الأمر، نقل موقع "مصراوي"، عن ليلى طاهر قولها، إنها "أصيبت بفيروس كورونا منذ شهر".

وأوضحت أنها "حاليا بحالة صحية جيدة ولا تعاني من أي شيء، نافية معاناتها في الفترة الحالية من كورونا".

وكشفت أنه عقب إصابتها بـ"كوفيد-19"، نُقلت إلى المستشفى وتواجدت فيه لمدة 10 أيام فقط ثم عادت إلى منزلها، لافتة إلى أنها كانت تُعاني من أعراض خفيفة كحة ووجع في الضهر.

قارورة العسل ليلى طاهر 🍯 pic.twitter.com/G7Ls9yjnwN — Classic (@classic_mou) June 7, 2020

وأكدت أن نقيب الممثلين الدكتور، أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر، كانا يتابعان معها أول بأول منذ إصابتها بـ"كورونا".

وبسؤالها حول ما إذا كان أحد من الوسط الفني قد تواصل أو سأل عنها أثناء إصابتها بكورونا، أجابت "محدش سأل عني، لأن محدش كان عارف حاجة عن إصابتي بالفيروس".

وقدمت ليلى طاهر العديد من الأفلام أهمها: الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب.