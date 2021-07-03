تركيا تطرد إسرائيليا مسح أنفه بعملتها المحلية... فيديو

اعتقلت السلطات التركية مواطنا إسرائيليا، بعدما ظهر، في مقطع فيديو، داخل أحد مطاعم إسطنبول وهو يمسح أنفه بالعملة التركية، بحسب إعلام تركي وإسرائيلي.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الإسرائيلي من فلسطيني 48، محمد نادر بدرنة، شارك على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من أحد المطاعم في منطقة بشكتاش في إسطنول وهو يمسح أنفه بورقة من فئة 20 ليرة تركية، خلال دفع الفاتورة.

وبدأت فرق قسم شرطة منطقة بيوغلو تحقيقا في الواقعة، وتمكنت من اعتقال المشتبه به في الفندق الذي كان يقيم فيه في بشيكاش، وصدر بحقه أمر اعتقال بتهمة "إهانة أحد علامات سيادة الدولة".

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındıhttps://t.co/R80DaePUp9 pic.twitter.com/pwD1zMwYcN — Independent Turkish (@TurkishIndy) July 2, 2021

ومن المقرر بعد الانتهاء من الإجراءات في مركز الشرطة تسليم المشتبه به إلى مركز الترحيل التابع لإدارة الهجرة بالمقاطعة لترحيله إلى إسرائيل.