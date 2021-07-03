أنغام تصف الرجال بـ"المجانين" وتعاتب أحد جمهورها: "علشان ما أزعلش منك"... فيديو

وصفت الفنانة المصرية، أنغام، الرجال بأنهم مجانين، فيما عاتبت أحد جمهورها، وذلك خلال الحفل الغنائي الذي أحيته، يوم الخميس، بدار الأوبرا المصرية.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأنغام وهي تمازح جمهورها من السيدات قائلة: "دائما ما يسخر الرجال مننا ويقولوا إن لدينا تقلبات وهم أصلا مجانين وكل يوم في حال"، لينهال التصفيق على المطربة المصرية من بنات جنسها.

وأردفت أنغام ضاحكة لمعجباتها: "تعالوا نضايق الرجال قليلا ولتصفق السيدت"، ليلبوا طلبها في الحال.

#عرب_وود | أنغام تمازح جمهورها بحفلها الأخير في دار الأوبرا 💬 "الرجالة بتقعد تقول إن احنا عندنا تقلبات وهما أصلًا اللي مجانين". pic.twitter.com/F1Uvz14unQ — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) July 3, 2021

كما عاتبت أنغام أحد جمهورها بسبب انشغاله بهاتفه الذكي دون الاستمتاع بحفلها الغنائي، فوجهت له الكلام قائلة: "أنت ماسك الموبايل من أول الحفلة ولا تركز.. لقد حضرت خصيصا من أجلكم لكي أسعدكم".

وتابعت سائلة الشخص إن كان سبب انشغاله عنها هو عدم إعجابه بفستانها أو الأغاني التي تقدمها، ثم طلبت منه مازحة أن يركز مع الأغنية التي ستؤديها "عرفها بيها" "علشان ما أزعلش منك"، وفقا لـ"بوابة الأهرام" المصرية.

وكان آخر أعمال أنغام الغنائية "أنا بعته كتير"، وهي كلمات الشاعر الغنائي، أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد.

يشار إلى أن أنغام كانت متزوجة من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، لكنهما انفصلا بعد زواج استمر عاما واحدا فقط.