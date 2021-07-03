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    الأرق، السهر، النوم

    حسب العمر...ما مقدار النوم الذي تحتاجه؟

    © flickr.com / American Center for Biological Medicine / Top Recommendations to Combat Insomnia
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    يضمن النوم الصحي تمتع جسمك بصحة جيدة وقدرته على الدفاع عن نفسه من الأمراض، كما أنه دون ذلك لن يكون بإمكان عقلك العمل بشكل صحيح.

    قلة النوم يمكن أن تسبب مجموعة من المشاكل من الاختلالات المزاجية إلى اعتلالات أكثر خطورة، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

    ويعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص من قلة النوم مع الضغط العصبي، وغالبا ما يُلقى باللوم على أجهزة الحاسب على أنها أحد أسباب اضطراب النوم.

    الأرق، السهر، النوم
    © flickr.com / American Center for Biological Medicine / Top Recommendations to Combat Insomnia
    طبيبة تحذر من خطر الموت بسبب قلة النوم

    وقد تعرضك ليالي الأرق المنتظمة لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الطبية الخطيرة بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري.

    كذلك يربط الأطباء والمهنيون الطبيون قلة النوم بقصر متوسط ​​العمر المتوقع للفرد، لذلك يجب أن يكون النوم أولوية بالنسبة للجميع لأنه يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الشخص ونوعية حياته بشكل عام، ولكن ما مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة؟.

    يحتاج معظم الناس إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة ليعملوا بشكل صحيح. ومع ذلك، يختلف كل فرد عن الآخر ويحتاج البعض إلى المزيد أو القليل.

    بشكل عام، إذا استيقظت متعبا وقضيت طوال اليوم في التفكير في الحصول على قيلولة - فمن المحتمل أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم.

    ووفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) يحتاج الأطفال إلى القدر التالي من النوم وفقا لأعمارهم:

    الأطفال من عمر 4 إلى 12 شهرا - من 12 إلى 16 ساعة بما في ذلك القيلولة

    الأطفال من عمر سنة إلى سنتين - من 11 إلى 14 ساعة شاملة القيلولة

    الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات - من 10 إلى 13 ساعة شاملة القيلولة

    الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة - من 9 إلى 12 ساعة

    المراهقون من سن 13 إلى 18 عامًا - من 8 إلى 10 ساعات.

    وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن البالغين يحتاجون أيضا إلى قدر مختلف من النوم اعتمادا على عمر الفرد.

    بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا ، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها البالغين بالحصول على سبع ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة.

    وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و 64 عاما، يوصى بالنوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.

    يوصى بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة لمن يبلغ من العمر 65 عاما أو أكثر.

    نصائح للحصول على نوم هانئ ليلا:

    حاول أن يكون لديك روتين منتظم مع ساعات نوم منتظمة.

    خذ وقتا للاسترخاء قبل النوم من خلال ممارسة أنشطة مهدئة مثل الحمام الدافئ أو تمارين الاسترخاء أو قراءة كتاب.

    تجنب الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على قدرتك على النوم بشكل سليم.

    تأكد من أن غرفة نومك بيئة مريحة - تأكد من أنها مظلمة وهادئة ومرتبة ودرجة حرارتها بين 18 و 24 درجة مئوية.

    راقب تناول الكافيين وقلله إذا لزم الأمر- وحاول تجنبه خلال الـ 6 ساعات السابقة لذهابك إلى الفراش.

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