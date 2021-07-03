السفير البريطاني يودع العراق بكلمات مؤثرة... فيديو

ودع السفير البريطاني ستيفين هيكي العراق، اليوم السبت، بكلمات مؤثرة، بعد نهاية مهام عمله التي امتدت من عام 2019.

وقال هيكي في تغريدة بحسابه على "تويتر" باللغة العربية: "وداعاً، يا عراق... كانت تجربة رائعة ذات امتياز".

وأضاف مخاطبا العراقيين: "شكراً لكم على حسن الضيافة والتواصل والمشورة والصداقات العديدة. سأشتاق للعراق كثيرا، لكني آمل أن أعود مرة أخرى يوما ما".

وأرفق هيكي تغريدته بمقطع فيديو أكد فيه أن اليوم السبت هو آخر يوم في منصبه كسفير لبريطانيا في العراق، مضيفا "العراق بلد مميز ورائع مع شعب كريم جدا وحضارة عريقة، بلد متعدد الأديان والثقافات".

وظهر في الفيديو لقطات سابقة لهيكي خلال إعداده عددا من الأكلات الشعبية العراقية بما في ذلك المقلوبة والدولمة.

وختم بالقول: "شكرا على التواصل وتبادل الأفكار والنصائح، وحسن الضيافة، سوف أشتاق لكم دائما".

وداعاً، يا عراق... كانت تجربة رائعة ذات امتياز. شكراً لكم على حسن الضيافة والتواصل والمشورة والصداقات العديدة. ساشتاق للعراق كثيرا، لكني امل ان اعود مرة اخرى يوما ما. pic.twitter.com/i3k8aZgrCy — Stephen Hickey (@sblhickey) July 3, 2021

وستيفين هيكي هو سفير بريطانيا لدى العراق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خلفا لجون ويلكس.

يشار إلى أن السفير البريطاني الجديد مارك برايسون ريتشاردسون وصل إلى العراق قبل أيام لتولي مهام منصبه خلفا لهيكي.