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    أمراض القلب

    ألم في منطقتين بالجسم يشير إلى ارتفاع الكوليسترول بشكل مخيف

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    يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما لا يكون الشخص متبعا لنظام غذائي صحي ونمط حياة معتدل، ما يمكن أن يؤدي إلى أمراض قاتلة.

    وقد يمثل الألم الذي تشعر به في الصدر أو الساقين أعراضا تحذر من أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة للغاية، بحسب خبراء، وفق ما أفاد موقع "express".

    وارتفاع الكوليسترول هو الاسم الذي يطلق ارتفاع معدلات مادة دهنية في الدم. يمكن أن تؤدي هذه المادة، المعروفة باسم الكوليسترول، إلى انسداد الأوعية الدموية، وعندما يحدث هذا، قد يشعر الشخص بإحساس غير عادي في الصدر أو الساقين.

    عيون
    facebook/PCMag
    كيف تعرف أنك تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟

    ألم في الجانب الأيسر من صدرك

    بحسب "ويب ميد" (موقع طبي وصحي شامل) يمكن أن يكون ألم الجانب الأيسر في الصدر ناتجا عن نوبة قلبية أو حالة أخرى تهدد الحياة.

    اتصل بخدمات الطوارئ المحلية إذا كنت أنت أو أي شخص بالقرب منك تعاني من ألم غير مبرر في الجانب الأيسر أو في وسط الصدر بالإضافة إلى:

    الشعور بضغط أو شد في الصدر

    ألم في الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو البطن

    صعوبة في التنفس

    ضعف أو دوخة أو دوار

    الغثيان أو القيء

    مع ذلك، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS): "معظم آلام الصدر ليست علامة على أي شيء خطير، ولكن يجب أن تحصل على المشورة الطبية فقط في حالة حدوث ذلك".

    ألم في الساقين

    يسميها الأطباء العرج (هو ألم أو تشنج أو خدر أو تعب في الساقين أثناء المشي أو الوقوف) ويزول الألم الذي يسببه بمجرد أن تأخذ استراحة مما تفعله.

    أفاد بعض الأشخاص الذين يعانون من آلام في الساق بسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم بأنهم شعروا بثقل أو إرهاق أو حرق في إحدى أو كلا الساقين.

    ولا يسبب ارتفاع الكوليسترول أي أعراض كبيرة، لذلك من الصعب جدا معرفة ما إذا كنت مصابا به.

    قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كان يخشى أن تكون مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة.

    إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو الإصابة بالسكري أو تجاوزت سن الأربعين أو إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مشاكل في القلب، فمن المحتمل أن يوصي طبيبك بإجراء الفحوصات لتكون في الجانب الآمن.

    الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان لديك مستويات عالية من الكوليسترول هي من خلال فحص الدم.

    انظر أيضا:

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    كيف تعرف أنك تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟
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