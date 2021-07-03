دراسة تتوصل إلى ضمان لاستمرار الزواج

توصل بحث علمي أُجري في الولايات المتحدة، إلى أن الضحك يمثل وسيلة نجاة وضمان لاستمرارية الزواج.

وبحسب موقع شبكة "سي إن إن"، فإن دراسة أجريت على الأزواج بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، أظهرت أن الضحك بمثابة الغراء الذي يبقي الأشخاص سويا.

واكتشف فريق الدراسة الذي يقوده أستاذ علم النفس، روبرت ليفنسون، أن الأزواج الراضين عن علاقاتهم يضحكون أكثر من الأزواج غير الراضين.

من جانبه، قالت صوفي سكوت، أستاذة علم الأعصاب الإدراكي في كلية لندن الجامعية، إن الضحك بإمكانه أن يساعد الأزواج في التواصل والحفاظ على روابط العلاقة.

وأكدت صوفي سكوت، أن الضحك يمكن أن يمنح الشخص شعورا مسكنا للألم.

وذكرت أنه بمجرد أن يضحك، الإنسان ينخفض مستوى الأدرينالين لديه، وكذلك تنخفض مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، على المدى البعيد.

وأظهرت أبحاث علمية أن الضحك يرتبط بالرفاهية الجسدية والعاطفية والعقلية، ويرتبط بالعلاقات الشخصية.