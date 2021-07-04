آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز... ما زالت بحاجة إلى أكسجين

كشفت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة، دلال عبد العزيز، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، حيث ما زالت ترقد بسببه داخل المستشفى.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا" التابعة للوزارة، الدكتور محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، إلى أن آخر أخبار يعرفها عن الممثلة المصرية هو أنها مازالت في حاجة إلى الأكسجين.

وتابع موضحا أن دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعي، وليس من خلال أنبوبة حنجرية.

واختتم الدكتور محمد النادي تصريحاته بأن دلال عبد العزيز "تتماثل للشفاء والأمور إلى حد ما مستقرة"، بحسب تصريحاته.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

وبعدها بفترة توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بتدهو حالته الصحية، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.

وتتواجد ابنتا دلال عبد العزيز، دنيا وإيمي سمير غانم بجوارها في المستشفى التي تتلقى فيها العلاج، ودائما ما تطلبان من جمهورهما الدعاء لوالدتهما بالشفاء العاجل.

وقبل أسبوع، خرجت الفنانة دنيا سمير غانم من عزلتها لتظهر في رسالة مصورة عرضت في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، والذي شكرت فيه كل من ساند أسرتها بعد وفاة والدها، الفنان سمير غانم، وكذلك خلال مرض والدتها، دلال عبد العزيز.