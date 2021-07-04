تقنية جديدة في "واتسآب" تحافظ على باقة الإنترنت الخاصة بك

بدأ تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" في اختبار تقنية جديدة، تحافظ على باقة الإنترنت الخاصة بالمستخدمين.

الميزة الجديدة تحمل اسم "Video Upload Quality" (جودة تحميل الفيديو)، التي تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو بجودة عالية، وهي قيد التطوير حاليا.

وبحسب موقع "وابيتاإنفو" ، ستكون الميزة متاحة للمستخدمين في التحديث المستقبلي، وتم طرحها حاليا كجزء من نسخة الإصدار التجريبي "لواتسآب" رقم 2.21.14.6.

وفي التحديث المستقبلي، سيتمكن مستخدمي "واتسآب" من اختيار جودة تحميل الفيديو عن طريق 3 خيارات، الاولى هي "Auto" (تلقائي)، الموصى بها من جانب التطبيق، وتقدم أفضل جودة وتوفر استهلاك لباقة الإنترنت.

وفي حالة اختيار "Auto"، سيكتشف تطبيق "واتسآب" أفضل خوارزمية ضغط للفيديو المرغوب في تحسين جودة صورته.

الخيار الثاني الذي يوفره التطبيق هو "Best Quality"، والذي يمكن "واتسآب" من إرسال الفيديو ومشاركته باستخدام أفضل جودة متاحة.

#WhatsApp is finally bringing to choose video quality before uploading



WhatsApp New View Once Feature is also coming to users(available for Beta testers)



One of the indeed Feature is finally coming 😎



RT'S 📌#WhatsAppNewFeatures #whatsappupdate #whatsappwonderbox pic.twitter.com/JWIwLXa92I — ANUJ ATRI (@techworld005) July 2, 2021

أما خيار "Data Saver" (موفر البيانات)، فيجب تفعيله في إعدادات "أندرويد" ويسمح بتطبيق "واتسآب" بضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها.

تأتي تلك الأنباء بعدما أعلن تطبيق "واتسآب" مؤخرا عن اختباره ميزة خصوصية جديدة، تتيح لمستخدميه إرسال وسائط لديها القدرة على الاختفاء بمجرد رؤية المتلقي للرسالة.