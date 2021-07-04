بورش تسحب 43 ألف سيارة كهربائية حول العالم

استدعت شركة "بورش" الألمانية ما يقرب من 43 ألف سيارة كهربائية تابعة لها من جميع أنحاء العالم، بسبب وجود مشكلة تقنية تؤثر على أدائها.

وتمثلت المشكلة في وجود انقطاع مفاجئ في الطاقة، والتي انحصرت في طرازات "تايكان" و"تايكان كروس توريزمو"، بحسب بيان عبر موقع "بورش" الرسمي.

وقالت "بورش" إنه من أجل إصلاح المشكلة التقنية، لابد على أصحاب السيارت التوجه بها إلى ورشة التصليح المعتمدة من أجل تزويدها بتحديث لبرنامجها لمدة ساعة.

وأكدت الشركة أنه تم معالجة الخطأ التقني بالفعل بالنسبة للطرازات التي تخرج عن خط إنتاج سيارات "تايكان" المتضررة.

وتم استدعاء سيارات "بورش" الكهربائية بعد تحقيق أجرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة في أمريكا، بشأن وقوع 9 حوادث تم فيها قطع التيار الكهربائي أثناء تحركها، بينما رفضت 6 سيارات إعادة تشغيلها.

كما لاحظت شركة "بورش" نفس المشكلة في 130 سيارة كهربائية بعد إجراء تحقيقها الخاص، ولم تكن هناك تقارير عن اصطدامات أو إصابات، وفقا لـموقع "أوتو بلوغ".

ويعتبر استدعاء السيارات الكهربائية بمثابة ضربة لشركة "بورش"، التي تمتعت عموما بمبيعات قوية لطراز "تايكان".