حنان ترك تثير ضجة بسبب "البوركيني"... صور

تصدرت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، محرك بحث "غوغل" الأمريكي، اليوم الأحد، بسبب أحدث ظهور لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور وفيديوهات لحنان ترك وهي ترتدي المايوه الشرعي "البوركيني" خلال إجازتها، والذي كان محور اهتمامهم.

بالبوركيني بعد الحجاب.. أحدث ظهور للممثلة المصرية المعتزلة #حنان_ترك، إذ شاركت مقطع فيديو لها أثناء قضاء العطلة الصيفية مع أسرتها وهي تمارس الألعاب المائية برفقة أبنائها..واعتزلت حنان الفن نهائياً عام 2012 بعد مسلسل "الأخت تريز" ليكون آخر عمل لها على شاشة التلفزيون#فن pic.twitter.com/ckgsc1CZjt — 24.ae | منوعات (@24Entertain) July 4, 2021

​وتطل حنان ترك بين الفينة والأخرى على معجبيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات من حياتها الشخصية، وكان آخرها التي شاركتها الشهر الماضي، وتظهر فيها مع زوجها.

وحنان ترك متزوجة حاليا من محمود مالك، وأنجبت منه ابنتين، وهي الزيجة الخامسة في حياتها بعد زواجها من رجل الأعمال، أيمن السويدي، ومن رجل الأعمال خالد خطاب، وأثمر زواجهما عن يوسف وآدم، ومن المخرج هادي الباجوري، ومن طبيب أنجبت منه ابنها محمد.

وكانت حنان ترك فاجأت معجبيها ومتابعيها في 2018، بحذف جميع الصور التي شاركتها، واكتفت فقط بالمشاركة بالتغريدات في المناسبات الرسمية والأدعية الدينية.

وكان آخر أعمال حنان ترك الفنية مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعده اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، من تقديم الإعلامي اللبناني نيشان.

ومن أشهر أعمال حنان ترك الفنية، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام الفنان نور الشريف، وأفلام "الآخر" للمخرج يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة".