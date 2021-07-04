أسرة نور الشريف تقاضي محلات حلويات... فيديو

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، حكما بشأن الدعوى القضائية التي أقامتها أسرة الفنان المصري الراحل، نور الشريف، ضد محلات حلويات شهيرة.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى من الدائرة الاستئنافية إلى دائرة ابتدائية، لعدم الاختصاص، وتحديد 7 يوليو/ تموز الجاري كموعد أول جلسة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وكانت الفنانة بوسي، أرملة نور الشريف وابنتيهما سارة ومي رفعتا في مايو/ أيار 2020 الدعوى القضائية ضد سلسلة محلات "لابوار"، وذلك لاستخدام الأخيرة مشهدا للفنان الراحل من مسلسل الشهير "عائلة الحاج متولي"، لكي تروج من خلاله لمنتجهم "كعك عيد الفطر".

ولم تستعن محلات الحلويات في الإعلان بصوت نور الشريف، وإنما بصوت بديل.

واتهمت أسرة نور الشريف سلسلة محلات الحلويات في الدعوى بعدم حصولها منهم على موافقة كتابية من أجل استغلال ذلك المشهد من المسلسل.

كما أشارت أسرة الفنان الراحل إلى المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لعام 2002، والتي تنص على أن يتمتع فناني الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه، أو التقادم يخولهم ما يلي: الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء والحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.

وتوفي نور الشريف في 11 أغسطس/آب من عام 2015، بعد أن أصيب بمرض سرطان الرئة، عن عمر يناهز الـ69 عاما.

وكان الراحل من أبرز نجوم دراما رمضان على مدار سنوات، والذي قدم خلاله العديد من المسلسلات الناجحة والجماهيرية، لعل من أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي" و"عائلة الحاج متولي" و"هارون الرشيد".