شاهد ولادة دوامة فوق البحر... فيديو

شهد سكان نوفوروسيسك تشكل دوامة، حيث لوحظت ظاهرة طبيعية نادرة لخطوط العرض في خليج تسيميسكوي، في مكان ليس بعيدا عن نوفوروسيسكي الروسية.

وكتب مصور مقطع الفيديو على "الإنستغرام": "كن حذرًا، ومن الأفضل عدم الذهاب إلى البحر اليوم".

قام المصور بالتقاط الفيديو من على متن قارب. تُظهر اللقطات دوامة تتشكل على خلفية السماء السوداء.