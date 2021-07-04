ماذا يفعل التدخين السلبي في جسمك بعد خمس دقائق

حذرت وزارة الصحة السعودية من تأثير التدخين السلبي، مؤكدة على أنه لا يسبب الإزعاج فقط، وإنما له أيضا تأثير سلبي على الصحة.

وأوضحت الوزارة تأثير التدخين السلبي على الصحة، لافتة إلى أن هذا التأثير يبدأ في أقل من 5 دقائق من التعرض للتدخين السلبي، بحسب المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية "عش بصحة" عبر "تويتر".

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد في أقل من 5 دقائق، "تصبح الشرايين أقل مرونة مثلما يحدث في حالة الشخص الذي يدخّن السيجارة".

التدخين السلبي ليس مزعجًا على من حولك فقط .. بل مضر لصحتهم

#تارك_أثر #عش_بصحة pic.twitter.com/3QqKCy1FwL — عش بصحة (@LiveWellMOH) May 31, 2021

​وأضافت أنه بعد 20 دقيقة، "يبدأ تخثر الدم لدرجة مقاربة للشخص المُدخِّن، وتترسب الدهون في الأوعية الدموية، والتي تزيد من خطر النوبات القلبية، والسكتة الدماغية".

وتابعت أنه بعد مرور ساعتين، "تتأثر ضربات القلب، مما يسبب عدم انتظامها، بالإضافة إلى مضاعفات خطيرة أخرى".

وإلى جانب ذلك، يزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وسرطان الرئة بنسبة تزيد عن 20% إلى 30%.

وأكدت الوزارة أن التدخين السلبي يزيد من نسبة الإصابة بسرطان الجيوب الأنفية، والحلق، والحنجرة، والثدي، وأيضا يسبب أعراض الجهاز التنفسي الطويلة والقصيرة المدى، ومرض الانسداد الرئوي المزمن.