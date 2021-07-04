فنان مصري يكشف كواليس دخوله موسوعة غينيس في السباحة... فيديو

كشف الفنان المصري، أحمد حاتم، عن كواليس الإنجاز الذي حققه ضمن منتخب بلاده للسباحة، الذي حطم رقما قياسيا سبق وحققه المنتخب الإنجليزي، ودخل موسعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ودخل 100 سباح مصري تتراوح أعمارهم من 15 وحتى 63 عاما الموسوعة العالمية لسباق التتابع 100x50م، بعدما حطموا الرقم المسجل بزمن قدره 43:32:36 دقيقة باسم الإنجليز عام 2019. وحطم المصريون الرقم السابق بزمن قدره 42:12:15 في المحاولة التي جرت بنادي نيو جيزة، بحسب "مصراوي".

وفي مداخلة إعلامية مع برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث"، قال أحمد حاتم، إنه لم يمارس السباحة منذ 16 عاما، حيث كان يشارك قبل ذلك في بطولات الجمهورية، لكنه منذ أن اختار خوض غمار التمثيل ابتعد عن ممارسة تلك الرياضة.

وأضاف أن عددا من أصدقائه المشاركين في محاولة دخول موسوعة غينتس اتصلوا به وأخبروه أنهم اختاروه ليكون معهم، مضيفا "كنت مش بتمرن ولياقتي مش في أحسن حالاتها، وحاولت أتمرن عشان أبقى مش عبء عليهم، والحمد لله حققنا الهدف المطلوب".

وأعرب حاتم عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الذي قال إنه "صعب جدا أن يتكرر"، مؤكدا أن أصدقاءه هم من شجعوه، ليتمكنوا جميعا في النهاية من تحيط رقم إنجلترا القياسي.

يشار إلى أن مصر تسلمت شهادة غينيس الدولية للأرقام القياسية بعدما تم كسر الرقم الذي حققه السباحون الإنجليز في 4 مايو/آيار 2019.