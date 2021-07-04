كانسيلو يقدم عرضا للزواج من صديقته في المالديف... صور

أعلن البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب نادي مانشستر سيتي، موافقة صديقته، دانييلا ماتشادو، على الزواج منه.

واستغل اللاعب البرتغالي عطلته في جزرالمالديف بعد استبعاده من فريق البرتغال بسبب إصابته بفيروس "كورونا"، وحضر مفاجأة لصديقته حيث عرض الزواج عليها أمام الشاطئ، في مكان رومانسي.

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وقالت دانييلا ماتشادو، نعم، كما كشف كلاهما موافقتهما على حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أصيب جواو كانسيلو بفيروس "كورونا"، قبل مواجهة المجر في افتتاحية مشوار البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، ما أدى إلى مغادرته قائمة المنتخب البرتغالي، واستدعاء ديوغو دالوت بدلا منه.

وجاءت عينة كانسيلو إيجابية قبل افتتاح بطولة أمم أوروبا، وتم إبلاغ السلطات الصحية المجرية بإصابته، وتم وضع اللاعب في العزل الطبي.