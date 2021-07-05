ميمي جمال تتراجع عن اعتزال التمثيل وتكشف العرض الذي تلقته... فيديو

أعلنت الفنانة المصرية، ميمي جمال، رغبتها في العودة للتمثيل من خلال دور مؤثر يناسبها، وذلك بعد قرار الاعتزال الذي اتخذته بعد رحيل زوجها، الفنان حسن مصطفى.

وقالت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، إنها تلقت عرضا رسميا للعودة للتمثيل، ووافقت على مبدأ العودة مرة أخرى بسبب شعورها بالوحدة بعد عودة كل أبنائها إلى منازلهم".

وأضافت أن "العرض الذي تلقته للعودة للفن مرة أخرى، عبارة عن مسلسل، ولكنها اعترضت على الدور"، قائلة: "ماكنش عندي مانع ولكن الدور بالنسبة لي مش هو اللي أرجع بيه بعد سنوات، أنا بالنسبة ليا مستنية فرصة أحسن من دي شوية".

وكانت ميمي جمال أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزالها الفن نهائيا وتراجعها عن قرارها السابق، مشيرة إلى أنها "ومنذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت نحو سنة ونصف في تلك الحالة".