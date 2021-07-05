ليلي طاهر في أول ظهور لها بعد إصابتها بـ"كورونا" تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

ردت الفنانة المصرية، ليلى طاهر، لأول مرة على سؤال عن عودتها للتمثيل، كاشفة سبب ابتعادها وغيابها عن الفن لأكثر من عامين.

وقالت ليلى طاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "وحشتوني جدا وبقالي يمكن سنتين أو أكثر معملتش حاجة، وفعلا واحشني الفن. بس اسمحيلي لما ألاقي حاجة تضيف لتاريخي، أو تحافظ على التاريخ ده حيسعدني جدا إني أشارك، إنما لو مكانش حاجة مناسبة يبقى بلاش".

جدير بالذكر أنه انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء تزعم بإصابة الفنانة المصرية القديرة، ليلى طاهر، بفيروس كورونا المستجد. وبمجرد انتشار الخبر، اعتلى اسم الفنانة القديمة مؤشرات البحث على "غوغل".

ونفت الفنانة المصرية، خبر إصابتها بفيروس كورونا في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها بخير. وأوضحت أنها "حاليا بحالة صحية جيدة ولا تعاني من أي شيء، نافية معاناتها في الفترة الحالية من كورونا".

وكشفت أنه عقب إصابتها بـ"كوفيد-19"، نُقلت إلى المستشفى وتواجدت فيه لمدة 10 أيام فقط، ثم عادت إلى منزلها، لافتة إلى أنها كانت تُعاني من أعراض خفيفة، كحة ووجع في الظهر.