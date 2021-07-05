التهم 76 شطيرة نقانق في 10 دقائق...تسجيل رقم قياسي..فيديو

تمكن جوي تشيستنت، من تحطيم الرقم القياسي العالمي، الذي بحوزته، ليفوز بمسابقة ناثان الشهيرة لأكل النقانق (الهوت دوغ) في دورتها الرابعة عشرة.

واستطاع تشيستنت تناول 76 شطيرة نقانق خلال 10 دقائق فقط، يوم الأحد 4 يوليو/تموز، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله حين تناول 75 شطيرة نقانق خلال المدة نفسها.

وفي حديث مع شبكة ESPN، قال تشيستنت: "كنت أشعر بالراحة. وحتى لو لم أكن مرتاحاً، فرؤية الجميع وهم يهتفون لي ويشجعونني جعلني أشعر أنني بحالة جيدة".

يذكر بأن هذه المسابقة أصبحت تقليدا أمريكيا، وعادة ما تُقام في الرابع من يوليو/تموز أمام متجر ناثان لبيع النقانق في كوني آيلاند بنيويورك، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

لكن مسابقة هذا العام أقيمت في ملعب البيسبول Maimonides Park الصغير في بروكلين، امتثالاً لقيود فيروس كورونا. وضم الحضور 5000 متفرج.