تفاصيل مثيرة يكشفها محامي بريتني سبيرز... هاتفها تحت المراقبة باستمرار

كشف مدير الأعمال السابق للمغنية الأمريكية الشهيرة، بريتني سبيرز، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالوصاية عليها.

وزعم سام لوتفو أن سبيرز (39 عاما) تتواصل معه أحيانا باستخدام هاتف ذكي خاص بغرباء، وذلك بسبب مراقبة الأوصياء عليها لهاتفها.

وقال لـ صحيفة "نيويوركر" الأمريكية إنها تظل دون اتصال معه لسنوات، لكنه يتلقى بعد ذلك اتصالا منها بين الحين والآخر، وهي من داخل خزانة ملابسها.

واعترف لوتفو بأنه يعتقد أن هاتف بريتني سبيرز الحالي يخضع للمراقبة المستمرة من قبل فريق قانوني تحت الوصاية.

وأشار إلى أن آخر مرة اتصلت به بريتني سبيرز كانت في رالفز في ولاية كالاباساس الأمريكية، وبعد أن أنهت اتصالها معه تلقى مكالمة من نفس الرقم، ليتبين أنه طبيب آسيوي يقول له مندهشا إن بريتني سبيرز استعارت هاتفه للتو.

وتابع سام لوتفو: "قبل 5 سنوات، استعارت بريتني هاتفا في صالة الألعاب الرياضية وسرقته للتو".

وأكد أنه على الرغم من أنه لم ير المغنية الأمريكية منذ 6 سنوات، إلا أنه يظل لديه انطباع بأن الوصاية أثرت بشكل كبير على طريقة تفكيرها.

وتأتي مزاعم مدير الأعمال السابق لبريتني سبيرز بعد أن تحدثت أخيرا في جلسة استماع في المحكمة في 23 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي خطابها الذي ألقته أمام المحكمة في لوس أنجلوس، قارنت المغنية نفسها بضحايا الإتجار بالجنس، وكشفت أنها "أُجبرت" على العمل بما في ذلك جولة 2018 التي قالت إنها وافقت عليها "بدافع الخوف".

وأشارت بريتني إلى أنها ظلت تبكي لوالدها على الهاتف لمدة ساعة وظل يستمتع بكل دقيقة من ألمها.

يشار إلى أن قاضية المحكمة العليا في لوس أنجلوس، بريندا بيني، رفضت طلب بريتني سبيرز ​الأخير بإزالة والدها جيمي سبيرز من رئاسة الوصاية عليها.