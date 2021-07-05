رامي جمال يدلي باعتراف صادم... "لقد كنت أكذب"

أدلى المطرب المصري، رامي جمال، باعتراف أثار صدمة كبيرة لجمهوره.

وأعلن جمال عن تبرؤه من أغنيته الشهيرة "سقف" التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها في فبراير/ شباط 2020، وتدعو كلماتها للتفاؤل، وأكد أن مضمونها لا يتماشى مع الواقع.

وغرد ضاحكا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه ظل فترة يحاول التخلص من الشعور بالذنب ناحية كل من صدقه في أغنيته، وقد حان الوقت لكي يواجه الموضوع بمصداقية.

وأردف ساخر: "قال "سقف" مكانش حد غلب".

ورد مقدم البرامج الرياضية المصري، إبراهيم فايق، على اعتراف رامي جمال الصادم، قائلا له ضاحكا: "وانت جاي تعترف دلوقتي بعدما لبسنا كلنا"، ليرد جمال عليه: "الدنيا طعمها ليس سكريا وأنا كنت أكذب".

بقالي فتره بحاول اخلص من الشعور بالذنب ناحيه كل اللي صدقوني وجه الوقت نواجه الموضوع بمصداقيه 😂😂قال سقف قال مكانش حد غلب 😂😂 — Ramy Gamal (@RamyGamal) July 3, 2021

​وشارك العديد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين في تصوير أغنية "سقف" لرامي جمال، وهم أحمد السقا وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وإسعاد يونس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهنى ونسمة عبد العزيز ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس وأحمد السعدني.

كما شارك في الكليب من نجوم الرياضة، عمرو السولية وطارق حامد وشيكابالا ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات والمصارع السابق كرم جبر.

وأغنية "سقف" من تأليف الشاعر مصطفى حسن وتوزيع موسيقي توما وألحان بلال سرور.

يشار إلى أن رامي جمال أكد في رسالة مصورة له نشرها، الشهر الماضي، أن بقع البهاق منتشرة في كل أجزاء جسده، ولفت إلى خضوعه لعلاج نفسي للتعايش مع المرض، لعدم وجود علاج عضوي.

وقال: "أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئله كتير جدا عن علاج البهاق، ودائما أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيا منه بدعمكم ليا".

وكان رامي جمال صدم جمهوره وعددا كبيرا من زملاء الوسط الفني عام 2019، بعد إعلان إصابته بمرض البهاق عبر كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يعد قادرا على إخفاء المرض، وفي الوقت نفسه لا يتحمل تجنب بعض الناس له بمجرد رؤية بقع البهاق ظنا أن المرض معد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رامي جمال هي أغنية "دقيقة واحدة" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، وجيتار مصطفى نصر.