استدعاء فنانة بحرينية لخرقها قانون جمع التبرعات... فيديو

وقالت حسين في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، إنها "اجتمعت مع المسؤولين بدائرة الشؤون الإسلامية في دبي، وتم توضيح الأمر من قبلهم".

View this post on Instagram A post shared by هيفاء حسين haifa hussain (@haifaahussain1)

وأضافت: "وصلني على البريد الخاص رسالة عن حالة طفل يعاني من مرض ضمور العضلات، ويحتاج أهله للمساعدة في توفير المال لعلاجه".

وتابعت: "تعاطفت مع حالة الطفل لأنه رضيع كأنه طفلي، كما تعاطفت مع والدته لأنها كانت تبكي، لا سيما وأنها قالت لي إن الحالة لا تستدعي التأخير، لأنه إذا لم يعالج في فترة معينة ستتأثر الرئتين وستؤدي للوفاة".

وأوضحت أنه "ليس من الخطأ مساعدة الناس، لكن لا بد من الحصول على تصريح من الجهة المعنية لمشاركة مثل هذه المنشورات، فالحذر واجب، وأن دائرة الشؤون الإسلامية، هي التي ستتواصل مع مثل هذه الحالات ومعرفة ما إذا كانت تستحق أم لا“، مشيرة إلى أنها "حذفت المنشور قبل أن تتواصل معها الجهة الحكومية، وأنه كان لديها إحساس بأن ما فعلته مخالفة، وأنها نشرت الدعوة من باب العاطفة وعندما أحست بأنها خالفت الأمر حذفته".