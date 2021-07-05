رسالة من أصالة إلى شيرين بعد المكالمة المسربة لوالد زوجها

بعثت الفنانة أصالة نصري رسالة دعم إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد المكالمة التي تم تسريبها لوالد زوجها حسام حبيب.

وبحسب ما نشرته أصالة عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، أكدت دعمها لشيرين داعية إياها إلى الاعتزاز بنفسها، وأن تكون قادرة على مواجهة تلك المواقف.

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وقالت: "شيري الحبيبة.. مرات بيكونوا القراب مصدر ألم بس المحبة اللي بتغمرنا بتشيل الوجع وبتبرره، صعبة نوقف بوش الوجع وصعب نشوف الصورة معكوسة".

وطالبت أصالة أن تتعلم شيرين من هذا الموقف وأن تتأمله جيدا، مشددة على أن اسم شيرين يكفي لمواجهة أي شيء.

وتابعت: "نحنا ما بنرد الإساءة بالأخرى ولا الأذى بمتله.. ولا الشر الكبير بمرادف أكبر.. بنتأمل المصدر بنتعلم من الطعنة.. بنجمد الدمع بالحناجر.. وبنرد بما نحن عليه اليوم.. انتي شيرين واسمك بيكفي".

يشار إلى أن اسمي شيرين وحسام حبيب كانا قد تصدرا محركات البحث خلال الأيام الماضية، عقب تسريب صوتي لمكالمة مسجلة، قيل إنها بين والد حسام حبيب وبين إحدى الفتيات، يتحدث فيها عن أن ابنه سيقوم باستغلال ثروة شيرين من أجل الزواج عليها كي ينجب، وهو الأمر الذي نفاه حسين حبيب والد حسام.

من جهته أكد حسام حبيب، في مداخلة على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تمت مساومته مادياً بمبلغ 2 مليون جنيه، على الفيديو المسرب لوالده ضده وضد زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، حيث قامت فتاة بالتواصل معه عبر الفيسبوك، ثم الواتساب قبل النشر، لافتا إلى أنها أرسلت جزءً من التسريبات التي قامت بتسجيلها، ولم تكن من الأجزاء المذاعة، بل يمكن أن تكون أسوأ من الذي تمت إذاعته، وذلك لكي يتم ابتزازي أكثر.