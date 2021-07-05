فاكهة تنافس الحبوب المنومة... تعرف عليها

الكرز... فاكهة تحتوي على العديد من الفوائد، لكن الأشهر منها هو إمكانية استخدامها كبديل آمن للحبوب المنومة.

فبحسب موقع كونسلتو يحتوي الكرز على مادة الميلاتونين، وهي مادة تعد ناقلا عصبيا يساعد على النوم، ويسهم في تحسين المزاج.

ووفقا لدراسة قالت مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و85 عامًا، إنهم شعروا بزيادة رغبتهم في النوم عقب تناولهم الكرز قبل الذهاب إلى النوم.

وبجانب قدرة الكرز على أن يحل محل الحبوب المنومة، فإن له العديد من المزايا الأخرى، منها، تقوية المناعة، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة البكتيريا والفيروسات والفطريات.

أيضا فإن الكرز يقي من الأمراض المزمنة، وذلك حسب 16 دراسة علمية أكدت احتواءه على مضادات الأكسدة، وهو ما يعمل كمضاد للالتهابات، حيث يثبط من نشاط الشوارد الحرة بجسم الإنسان، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

وإلى جانب ذلك يعالج الكرز النقرس وهو ما أكدته دراسة منشورة عبر موقع المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية "إن سي بي آي"، حيث أثبتت أن تناول الكرز لمدة يومين يقلل مستويات حمض البوليك بالدم بنسبة 35%، وهذا ما يحتاجه مرضى النقرس.

ويحتوي الكرز كذلك على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهو ما يضمن مجموعة من الفوائد خاصة لمرضى القلب، مثل تنشيط الدورة الدموية، وضبط معدل ضغط الدم، وتقوية عضلة القلب، وتنظيم ضرباته، إلى جانب الحفاظ على توازن السوائل بالجسم، وخفض نسبة الكوليسترول الضار.