إيمي سمير غانم تحيي ذكرى وفاة رجاء الجداوي

أحيت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت العام الماضي متأثرة بفيروس كورونا.

ونشرت إيمي سمير غانم، صورة تجمع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ووالدها الراحل الفنان سمير غانم، مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

ولم تعلق الفنانة إيمي سمير غانم، على الصورة التي نشرتها بصفحتها على "انستغرام"، اليوم الاثنين، واكتفت بمشاركتها.

View this post on Instagram A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem)

ولقيت الصورة تفاعلا من متابعي إيمي سمير غانم، على "انستغرام"، الذين تمنوا لها الرحمة.

يذكر أن الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي توفيت في الـ 5 من يوليو/ تموز عام 2020، عن عمر ناهز 82 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.