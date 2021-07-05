أطعمة ومشروبات ينصح خبراء التغذية بتناولها يوميا

ينصح خبراء التغذية بالحرص على تناول بعض الأطعمة والمشروبات بشكل يومي بسبب فوائدها الصحية.

موقع "Every day health"، قدم قائمة بمجموعة من هذه الأطعمة والمشروبات اللازمة لحصول الجسم على الطاقة والقيام بوظائفه الحيوية وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.

وجاءت القائمة الأطعمة كالتالي:

الخضراوات الصليبية: ومن هذه الخضروات البروكلي والقرنبيط، والتي أهمية كبيرة لصحة الإنسان، حيث تساعد الغدة الدرقية في إفراز الهرمونات بشكل متوازنٍ.

هذه الخضروات غنية بحمض الفوليك، الذي يقلل من مخاطر تعرض الحامل للإجهاض والولادة المبكرة.

الدهون الصحية: وتتوفر هذه الدهون في أطعمة مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون والسلمون، وتلعب دورا هاما في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لأنها تقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

الماء بالليمون: وهو مشروب يساهم في ترطيب الجسم ووقايته من الإصابة بالجفاف، بجانب أنه يساعد في تقوية الجهاز المناعي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي.

الزبادي: ويحتوي الزبادي على بكتيريا البروبيوتك، المفيدة للجهاز الهضمي، والتي تساعد في الحفاظ على توازن الميكروبيوم المعوي في الأمعاء. ويلعب دورا هاما أيضا في التخلص من الحموضة وتقليل الإصابة بارتجاع المريء.

الأسماك: مصدر غني بالبروتين والزنك وفيتامين B12 وكذلك أحماض أوميجا 3، وأثبتت أبحاث أن تناول سمكة أو سمكتين في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة الناتج عن أمراض القلب.