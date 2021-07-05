خبير أرصاد: درجات الحرارة بالكويت بلغت 70 درجة مئوية في الشمس

قال عادل السعدون خبير الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة في الكويت بلغت مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى إنها وصلت إلى 70 درجة مئوية في الشمس.

ونقل موقع "بوابة الأهرام"، عن الخبير بالأرصاد الجوية، أن مناطق كثيرة من العالم شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن هذه الموجة الحارة لم تكن في الكويت فقط، مشيرا إلى أن درجة الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية في كندا.

وذكر سعدون، أن العام الجاري شهد تسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة، مؤكدا أن الطقس الحار في الكويت هذا العام لم يحدث منذ 70 عاما.

وأوضح أن بعض المدن في الكويت تصل فيها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية بلغت 70 درجة مئوية في الشمس.

وعزا السعدون هذا الارتفاع إلى وجود جبال إيرانية، تمنع وصول الهواء البارد القادم من روسيا.