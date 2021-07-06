ابنة رجاء الجداوي تكشف أسرارا جديدة في ذكرى وفاتها الأولى... فيديو

وكشفت أميرة مختار، في لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، أنها أحيت الذكرى السنوية الأولى لرحيل والدتها، بزيارة قبرها مع ابنتها روضة، والمقربين من العائلة، مشيرة إلى أنها عادت إلى المنزل غير مصدقة ما حدث حتى هذه اللحظة.

وأوضحت أنها تعيش في حالة صدمة منذ وفاة والدتها، فهي تعتقد طيلة الفترة السابقة أنه ما مر على وفاتها سوى 4 أشهر فقط، لتفاجئ بمرور عام كامل، مشيرة إلى أنها لا تزال تشعر بوجودها وروحها إلى جانبها، تحتضنها وتحتضن محبيها.

وأكدت ابنة رجاء الجداوي أنها ترتدي عقدها وحقيبتها والجاكيت الخاص بها، كانت قد تلقتهم الراحلة كهدايا بمناسبة عيد ميلادها عام 2019، لافتة إلى أنها كانت دائمة الشجار معها لكي ترتدي هذه الأغراض وهي على قيد الحياة، إلا أن أميرة مختار كانت ترفض رفضاً قاطعاً، حتى تحافظ على مظهر والدتها في الظهور بصورة مميزة.

وتابعت أميرة مختار أنها كانت وما زالت لا تخشى دخول غرفة رجاء الجداوي في المنزل، منذ إصابتها بكورونا وحتى بعد وفاتها، وكانت تدخل غرفتها لقراءة القرآن، بل وهي حريصة حتى الآن، على الفضفضة والتحدث إليها بشكل مستمر، لأنها متيقنة أن حياتها لم تنته وأنها ما زالت معهم.

وجاءت تصريحات ابنة رجاء الجداوي تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيلها في 5 يوليو/ تموز عن عمر 82 عاما، بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد. حيث ظلت لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية.