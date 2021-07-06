نانسي عجرم: الوضع سيئ جدا ويدعو للإحباط... ومايا دياب توجه رسالة لها

عبّرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أمس الاثنين، عن إحباطها من الأوضاع الحالية، في الوقت الذي شددت فيه بالتفكير بإيجابية.

وقالت في تصريحات لـقناة "العربية" السعودية إن الوضع في بلادها لبنان سيئ جدا ويدعو للإحباط.

لكن أعربت المطربة اللبنانية عن إيمانها بضرورة التمسك بالإيجابية، واعتبار أن الحل قريب ولكل أزمة نهاية.

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، رسالة إلى نانسي عجرم، تعليقا على طرح الأخيرة أحدث أغانيها بعنوان "بدي حدا حبو"، التي تجاوزت مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها لها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات

وغردت مايا دياب لنانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مستعينة في البداية بكلمات الأغنية: "بدي حدا حبو عن جد زهقت" ثم علقت: "اوعى تزهقي.. في ملايين بيموتوا فيكي، وبيعطوكي حب كل يوم، وأنا بحبك أكتر.. ألف مبروك نانسي عجرم".

#بدي_حدا_حبو عنجد زهقت .. أوعا تزهقي في ملايين بموتو فيكي وبيعطوكي حب كل يوم وانا بحبك اكتر

الف مبروك @NancyAjram — Maya Diab (@mayadiab) July 4, 2021

​و"بدي حدا حبو" هي رابع أغنيات ألبوم نانسي عجرم الجديد "نانسي 10"، الذي تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويضم 14 أغنية تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية.

والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع موسيقي هادي شرارة.

وكانت نانسي عجرم نفت، الشهر الماضي، غيابها عن حضور جلسة التحقيق في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلها.

وقالت نانسي عجرم في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة يتم استدعائي لها.. وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة، وبطلب من زوجي فادي، للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية".

وكانت فيلا نانسي عجرم في لبنان قد تعرضت للاقتحام من قبل شخص يدعى محمد حسن موسى، وهو ‏سوري الجنسية، في يناير/ كانون الثاني 2020، انتهى بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.