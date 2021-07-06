رجاء الجداوي في رسالة صوتية تنشر لأول مرة بعد عام من وفاتها... فيديو

كشف الفنان المصري، أكرم حسني، عن رسالة صوتية للفنانة الراحلة، رجاء الجداوي، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لرحيلها.

ونشر حسني الرسالة الصوتية لرجاء الجداوي التي كان تلقاها منها عبر هاتفه الذكي، والتي تطلب منه فيها تقديم جزء ثان من مسلسله "ريح المدام" الذي شاركت في بطولته، وكان من بين ما جاء في التسجيل قول الفنانة الراحلة: "وحشتوني جدا".

وعلق أكرم حسني على رسالة رجاء الجداوي له، قائلا: "إنت وحشتينا أكتر، وحشنا ذوقك وشياكتك واهتمامك بكل من هم حولك، ربنا يرحمك يا حبيبتي".

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ومسلسل "ريح المدام" من بطولة أحمد فهمي ومي عمر وأكرم حسني وإسلام إبراهيم، وآخرين، وهو من تأليف تامر إبراهيم وولاء شريف، وإخراج ماندو العدل، وعرض في رمضان 2017.

وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، الأحد الموافق لـ5 يوليو/ تموز 2020، عن عمر 82 عاما، بعد وجودها لمدة 43 يوما في العزل الصحي في مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، وفاة والدتها عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور، قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مامي في ذمه الله".

يشار إلى أن آخر أفلام رجاء الجداوي، هو "أعز الولد"، الذي عرض عبر منصة "شاهد" الرقمية في 21 مارس/ آذار الماضي تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم.

والفيلم من بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة، وسامي مغاوري، إلى جانب ضيوف شرف أبرزهم: منى زكي، عمرو يوسف، أمينة خليل، وهو من إخراج سارة نوح.