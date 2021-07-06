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    ضجة عارمة على وسائل التواصل بسبب الخوخ

    الخوخ والبرقوق... أيهما يفيد الصحة أكثر؟

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    رغم أن الكثريين قد يخلطون بينهما، إلا أن هناك اختلافا كبيرا بين الخوخ والبرقوق في كثير من النواح، بما في ذلك الفوائد الصحية لكل منهما.

    ينتمي الخوج والبرقوق على حد سواء إلى الفاكهة ذات النواة الحجرية، أي التي تحتوي في وسطها على نواة تختبئ داخلها البذور، بحسب onlymyhealth.

    يحتوي الخوخ على كمية قليلة من السكريات لذا يمكن تناوله حتى من قبل مرضى السكري، ويمكن أيضا إضافته إلى الحلويات كمحليات طبيعية.

    الفوائد الصحية للخوخ

    قد يكون الخوخ منخفضا قليلا في المغذيات، إلا أنه ضروري كجزء من نظام غذائي متوازن، حيث يحتوي على كميات جيدة من الفيتامينات، وكميات جيدة من الماء، لذا فهو يساعدك أيضا على البقاء باردا خلال حرارة الصيف الحارقة، وإليك الفوائد الصحية للخوخ:-

    بطيخ
    © Fotolia / Satyrenko
    حقيقة تسبب الخوخ والبطيخ في نزلة معوية للأطفال

    1.يعزز جهاز المناعة

    يحتوي الخوخ على كميات جيدة من فيتامين سي. إنه فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو ضروري لنظام المناعة الصحي.

     يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة، مما يعني أنه يمكنه تحييد العديد من الجذور الحرة السامة في جسمك. يساعد الخوخ أيضا على تقليل الالتهاب في الجسم.

    2. يحسن الهضم

    يحتوي الخوخ على كمية وافرة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. كوب واحد من الخوخ يمكن أن يلبي ما يصل إلى 10% من احتياجاتك اليومية من الألياف في نظامك الغذائي.

     يقيك الخوخ من أمراض القلب وحتى السرطانات لاسيما في منطقة القولون والمستقيم، ويحتوي على كمية منخفضة من السكريات لذا فهو يساعد أيضا في استقرار مستويات السكر في الدم.

    3. يحمي عينيك

    قليل من الفواكه التي تحتوي على تصبغ أحمر برتقالي غنية أيضا ببيتا كاروتينات، وهي نفس المادة الموجودة في الجزر وتساعدك على تحسين صحة العين بشكل عام. كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين والعمى الليلي.

    الفوائد الصحية للبرقوق

    يحتوي البرقوق على كميات جيدة من فيتامين ك، الذي تضمه القليل جدا من الأطعمة، وبالتالي، من المفيد جدا إضافة البرقوق إلى نظامك الغذائي، فهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الأخرى أيضا. فيما يلي الفوائد الصحية للبرقوق:

    1. غني بمضادات الأكسدة

    يحتوي البرقوق أيضا على كميات جيدة من فيتامين سي، مما يساعد في تعزيز مناعتنا. والكمية الجيدة من مضادات الأكسدة لا يمكنها أن تحميك من عدد من الأمراض فحسب، بل تقلل أيضا من علامات الشيخوخة.

    2. يخفض نسبة السكر في الدم

    يساعد البرقوق على التحكم في مستويات السكر في الدم في الجسم. كما أنه يقي جسمك من جميع أنواع الالتهابات في الجسم.

    3. الحد من الإمساك

    يحتوي البرقوق على كميات صغيرة من كحول السكر والذي قد يكون له تأثير ملين قليلا ويساعدك على التخلص من الإمساك.

    حقائق غذائية عن الخوخ

    يحتوي الخوخ على سكريات طبيعية صحية نسبيا، يتم استهلاكها طازجة ومجففة ويمكن أيضا استخدامها كمكمل للألياف الطبيعية في نظامك الغذائي. فيما يلي الحقائق الغذائية عن الخوخ:

    السعرات الحرارية: 65

    البروتين: 1.53 غرام

    كربوهيدرات: 16 غراما

    السكر: 14 غراما

    حقائق غذائية عن البرقوق

    البرقوق مغذي للغاية ويحتوي على فيتامينات نادرة. كما أنه يحتوي على كميات جيدة من الألياف. تظهر الدراسات أيضا أن البرقوق مفيد لصحة العظام والأسنان. فيما يلي الحقائق الغذائية حول البرقوق:

    السعرات الحرارية: 30

    كربوهيدرات 7.5 غرام

    السكريات: 6.6 غرام

    البروتين: 0.5 غرام

    الخوخ مقابل البرقوق: أيهما مفيد أكثر؟

    لا يمكننا الحكم على أي فاكهة أفضل، لكن كلتا الثمار تحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية، ولا يوجد طعام معين يمكنه تلبية جميع متطلبات أجسامنا.

    يحتوي الخوخ على كمية أكبر من الألياف وفيتامين سي، بينما يحتوي البرقوق على فيتامين ك النادر.

    ويحتوي البرقوق على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية، لذلك يمكن للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن تضمين الخوخ في نظامهم الغذائي.

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