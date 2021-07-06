أحلام تتعرض لموقف غريب من شاب في مركز تجاري... فيديو

كشفت الفنانة الإماراتية، أحلام، أمس الاثنين، عن تعرضها لموقف غريب أثناء تسوقها مع صديقة لها داخل أحد المراكز التجارية.

وقالت وهي لا تستطيع أن تتمالك نفسها من الضحك خلال مقطع مصور شاركته عبر حسابها على موقع "سناب شات" إنها تعرضت لمعاكسة من شاب لم يدرك هويتها، بسبب ارتدائها الكمامة الطبية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك وضعها عباءة وتغطي شعرها بالحجاب.

وأشارت أحلام إلى أن الشاب تغزل في طولها قائلة في الفيديو: "قال لي يا زين هالطول يا زين هالطول"، ثم أردفت ساخرة: "لا يدرك أنني مخطوبة".

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من ناحية أخرى، روجت أحلام لأحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم "فدوة عيونك" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

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كما أن المطربة الإماراتية طرحت مقطعا مصورا من فيديو كليب أغنية "خاطري ضايق" من الألبوم الجديد، وهي كلمات الأمير الشاعر بدر بن عب دالمحسن، وألحان عزوف.

وكانت أحلام قد احتفلت الشهر الماضي بمرور 18 عاما على زواجها من بطل الراليات القطري، مبارك الهاجري.

وتزوج مبارك الهاجري أحلام في عام 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء هم لولوة وفاطمة وفاهد.