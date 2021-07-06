جيجي حديد توجه نداء عاما لطمس ملامح طفلتها

وجهت عارضة الأزياء الأمريكية (من أصول فلسطينية)، جيجي حديد، أمس الاثنين، نداء عاما بشأن طفلتها خاي، التي أنجبتها من صديقها المغني، زين مالك.

ونشرت حديد (26 عاما) رسالة مفتوحة عبر خاصية "الستوريز" على حسابها بموقع "إنستغرام"، تطلب فيها من كافة المصورين والصحافة وحسابات المعجبين بها "طمس" وجه طفلتها التي تبلغ من العمر 9 أشهر، والتشويش على ملامحها على أي صورة قد تنتشر لها، وذلك احتراما لخصوصيتها.

وقالت جيجي حديد في رسالتها: "عندما تكبر طفلتنا علينا أن ندرك أنه لا يمكننا حمايتها من كل شيء بالطريقة التي أردناها، وأننا نستطيع حمايتها عندما كانت في سن أصغر، إنها تحب رؤية العالم، على الرغم من أنها تحصل على الكثير من ذلك وهي بالقرب من مزرعتنا، كما أنها تحصل على تجربة أماكن أخرى، وتلك نعمة حقيقية".

لكن لفتت حديد إلى أنها بدأت تشعر بقلق مع صديقها زين مالك من اقتحام بعض الصحفيين خصوصية طفلتهما، بعدما بدأت الأخيرة ترغب في رفع الغطاء الواقي لوجهها من أشعة الشمس في عربة الأطفال الخاصة بها، وهو ما يظهر ملامحها بشكل كامل.

وتابعت عارضة الأزياء الأمريكية لمتابعيها في رسالتها: "أنتم تعلمون أننا لم نشارك أبدا وجه ابنتنا عن قصد على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا من فضلكم أن تطمسوا وجهها من الصور إذا تم التقاطها بعدسات الكاميرات".

وتوجهت جيجي حديد في ختام رسالتها الطويلة بالشكر إلى "المصورين الذين كانوا محترمين للغاية" عندما طلبت منهم أن يبقوا على مسافة بينما كانت تسير مع طفلتها خاي بعربة الأطفال عند زيارتها الأولى إلى مدينة نيويورك الأمريكية.

Like Gigi Hadid said, every time she go out with Khai, we are going to blur her face for terms of privacy and respect. If you see a photo of Khai without her face blurred, please, don’t spread it. Respect Gigi’s decision! ❤️ pic.twitter.com/kjlg5gW97p — Gigi Hadid News (@DivineGigiHadid) July 6, 2021

​وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2020، أنجبت جيجي حديد طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك.

نشرت الأم صورة على إنستغرام والأب يمسك بيد ابنته، معلقة، انضمت ابنتنا إلى كوكبنا في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا.

كما نشر زين مالك صورة لطفلته وكتب، الطفلة وجيجي بصحة جيدة، والحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي.

في وقت سابق، كشفت جيجي حديد للمرة الأولى أمام معجبيها في بث على "إنستغرام" عن حملها، الذي أعلنت عنه خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.