نساء يركضن ورعب في كل مكان... "مسدس لعبة" يثير الذعر في مهرجان بالسعودية... فيديوهات

أثار شخص يحمل مسدسا بلاستيكيا حالة من الذعر في مهرجان صيفي بالسعودية، بعدما أشهره في وجه فتاة بمنطقة القصيم وسط المملكة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نفت إدارة مهرجان البصر بمدينة بريدة أنباء تم تداولها على مواقع التواصل تفيد بحدوث مشاجرة وإطلاق نار خلال المهرجان، بحسب صحيفة "عاجل".

وقالت إدارة المهرجان في بيان، إن شخصا كان يحمل مسدسا بلاستيكيا (لعبة أطفال)، مساء أمس الإثنين بمنطقة الألعاب، تسبب في إثارة الرعب والخوف لدى الزوار.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على هذا الشخص وتسليمه للجهات المعنية، داعية زوار مهرجان "صيف البصر" إلى تجنب تداول الشائعات وتحري الدقة فيما يتم تداوله.

مهرجان البصر بالقصيم واحد رفع ىىىلاح على بنت واخرتها طلع لعبه😂 pic.twitter.com/ldqssDT7jf — رياله/كود ستايلي RRR3 (@rialksa) July 6, 2021

مهرجان البصر ببريدة دخل عليهم واحد معاه سلا-ح لعبة وخرشهم 😭😭😭 pic.twitter.com/uuhg5fvDQY — ماثيو (@Sz2ii) July 6, 2021

وأظهر عدد من مقاطع الفيديو المتداولة حالة من الذعر تسيطر على عشرات النساء في المهرجان اللواتي ظهرن راكضات في كل مكان خوفا من إطلاق النار عليهن، قبل أن يتبين أن الحديث يدور عن شخص يحمل مسدسا بلاستيكيا.