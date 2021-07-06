جنات تتحدث عن أزمة شيرين وحسام حبيب.. فيديو

تحدثت المطربة جنات عن أزمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، عقب انتشار ما قيل إنها مكالمة مسربة من والد حسام.

وبحسب اتصال هاتفي لجنات مع برنامج "إي تي بالعربي"، أكدت أن شيرين وحسام حبيب يستطيعان، بما لديهما من ذكاء، أن يسيطرا على المشكلة وحلها، بلا تدخلات من أحد.

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وفيما تمنت جنات التوفيق لشيرين وحسام، أكدت أن "البيوت أسرار"، ولا يحق لأي شخص اقتحام حياة الفنانين الخاصة، لافتة إلى أن حسام وشيرين لا يحتاجان لتضامن الآخرين.

يشار إلى أن اسمي شيرين وحسام حبيب كانا قد تصدرا محركات البحث خلال الأيام الماضية، عقب تسريب صوتي لمكالمة مسجلة، قيل إنها بين والد حسام حبيب وبين إحدى الفتيات، يتحدث فيها عن أن ابنه سيقوم باستغلال ثروة شيرين من أجل الزواج عليها كي ينجب، وهو الأمر الذي نفاه حسين حبيب والد حسام.

من جهته أكد حسام حبيب، في مداخلة على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تمت مساومته مادياً بمبلغ 2 مليون جنيه، على الفيديو المسرب لوالده ضده وضد زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، حيث قامت فتاة بالتواصل معه عبر الفيسبوك، ثم الواتساب قبل النشر، لافتا إلى أنها أرسلت جزءًا من التسريبات التي قامت بتسجيلها، ولم تكن من الأجزاء المذاعة، بل يمكن أن تكون أسوأ من الذي تمت إذاعته، وذلك لكي يتم ابتزازي أكثر.