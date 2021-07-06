تسجيل
18:06 GMT06 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تمارين رياضية

    5 نصائح تساعدك على التعافي بعد التمرين

    YouTube/ BRIGHT SIDE
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102552/98/1025529800_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_03895a1969ec447336c65d9fe29f7032.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202107061049487001-5-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86/

    يعتبر الحفاظ على روتين مناسب للراحة والتعافي (الاستشفاء) بعد جلسة التمرين أمرا ضروريا للغاية لتحسين الصحة واللياقة بشكل عام، وللسماح للعضلات بالتعافي والنمو.

    ولمنح جسمك متسعا من الوقت لجني فوائد جلسة التمرين الرائعة، يجب الالتزام دائما بخمسة أشياء بحسب موقع doctor.ndtv.

    مائدة طعام
    © Photo / stevepb
     6 أطعمة تساعد على بناء عضلات قوية

    1. شرب المياه

    الحصول على كمية كافية من السوائل قبل التمرين وأثناءه وبعده يساعد في التعافي السليم للعضلات وتجنب الجفاف وتقليل آلام العضلات.

    يجب أن يحاول الشخص شرب ما لا يقل عن 500-700 مل من الماء قبل ساعتين من التمرين، وشرب حوالي 200-300 مل كل 20 دقيقة في التمرين وحوالي 500-700 مل بعد التمرين لتعويض السوائل التي فقدتها أثناء جلسة تمرين مرهقة.

    2. الإطالة بعد التمرين

    ما لا يزيد عن 10 دقائق من تمارين إطالة العضلات الرئيسية (الساقين والكتفين والظهر والبطن والصدر) بعد التمرين يمكن أن يساعد في استرخاء تلك المناطق وتخفيف التوتر وتقليل فرص الاصابة. كما تساعد تمارين الإطالة في تقليل فرص وجع العضلات وتسريع عملية الاستشفاء.

    3. التغذية السليمة

    تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات التي تحتوي على كربوهيدرات عالية الجودة وبروتين وفيتامينات أساسية ومعادن وألياف ضرورية للاستشفاء ونمو العضلات بعد التمرين.

     الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل الحبوب الكاملة (الكينوا والشوفان والأرز البني والدخن وما إلى ذلك) والفواكه الطازجة والبطاطا الحلوة والبقوليات (الحمص والعدس والبازلاء والفول وما إلى ذلك) ستوفر الطاقة اللازمة للعضلات للتعافي.

    تساعد البروتينات عالية الجودة مثل اللحوم الخالية من الدهون واللبن والبيض والأسماك والحليب ومصل اللبن وغيرها في نمو العضلات.

    دمج الخضروات المتنوعة في نظامك الغذائي مثل السبانخ والبطاطا الحلوة والجزر والفاصوليا وما إلى ذلك سيوفر العديد من المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف والعديد من الفوائد الصحية.

     يمكن أن تكون المكسرات والبذور والأسماك وأوميغا3 مصدرا جيدا للدهون الأساسية التي تساعد في تقليل الالتهاب.

    4. الراحة النشطة وأيام التعافي

    أيام الراحة النشطة لا تقل أهمية عن أيام التمرين، حيث تساعد في تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم مما يؤدي إلى توفير التغذية المناسبة لمختلف أنسجة العضلات وتنقية الجسم.

     يمكن ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي والركض والسباحة واليوجا والتمدد النشط وما إلى ذلك كجزء من الراحة النشطة وأيام التعافي.

    الفكرة ليست أن تكون ممدا على أريكة في أيام الراحة وفي نفس الوقت لا تترك جسمك مرهقا، قم بالتمارين الرياضية الكافية لإبقائه نشطا ومتحركا.

    5. النوم

    من أهم الأشياء التي لا يتم تقديرها، يحتاج الشخص البالغ السليم 7-9 ساعات من النوم الجيد وفقا لمؤسسة النوم الوطنية الأمريكية (National Sleep Foundation) يتم إفراز هرمون النمو، وهو هرمون ابتنائي بطبيعته (بمعنى أنه يساعد في نمو الأنسجة وإصلاحها) في الجسم أثناء النوم العميق.

    في المقابل، يتم إنتاج الكورتيزول وهو تقويضي (يعيق نمو الأنسجة وإصلاحها) في الطبيعة، عندما يتعرض الجسم لقدر كبير من الإجهاد وينتج أقل عندما نكون نائمين.

    الحصول على القدر المطلوب من النوم مفيد للغاية للراحة والاستشفاء بعد التمرين. يمكن أن يؤدي تجنب الكافيين والكحول، والتعرض للضوء الطبيعي لمدة 15-20 دقيقة خلال اليوم، وتجنب الوجبات الكبيرة قبل حوالي ساعتين من موعد النوم، وتجنب الضوء الأزرق (الهواتف المحمولة والتلفزيون وما إلى ذلك) قبل 30 دقيقة على الأقل من وقت النوم إلى تحسين جودة النوم بشكل كبير.

    انظر أيضا:

    تحذير للمراهقين من هذه التمارين الرياضية
    ما هي أفضل مدة لممارسة التمارين الرياضية يوميا؟
    شاب صيني يمارس التمارين الرياضية بطريقة مذهلة... فيديو
    يجب تجنبها... 4 أخطاء تسبب آلام الظهر عند ممارسة التمارين الرياضية
    10 طرق لأداء أصعب التمارين الرياضية... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العاصمة الإدارية الجديدة
    العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا
    الحوار مع روسيا من موقف القوة محكوم عليها بالفشل
    الحوار مع روسيا من موقف القوة محكوم عليه بالفشل
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك