فنانة تونسية تكشف كواليس تعرضها لـ "علقة ساخنة" على يد جاراتها في مصر... فيديو

كشفت الممثلة التونسية، يسرا المسعودي، عن كواليس تعرضها لـ "علقة ساخنة" على يد جاراتها في مصر، خلال بداياتها الأولى.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "عيش صباحك" عبر إذاعة "نجوم FM"، بحسب موقع "في الفن".

وتطرقت يسرا المسعودي عن بداياتها في مصر، التي وصفتها بالصعبة، وقالت إنها استأجرت في البادية شقة في إحدى مناطق القاهرة، لكنها اكتشفت لاحقا أنها كانت "شقة مشبوهة".

وقالت إن عددا من الرجال حاولوا اقتحام الشقة وقتلها، ظنا منها أنها المستأجر القديم، دون أن يعلموا أنها مستأجرة جديدة.

وأضافت أنها انتقلت إلى شقة أخرى، لكن مرة أخرى تعرضت لمتاعب، عندما أخبرتها جاراتها في العمارة أنهن يغارن على أزواجهن منها، وقمن بضربها، قائلة "إدوني علقة محترمة".

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يشار إلى أن يسرا المسعودي، شاركت في عدد من الأعمال بينها "القاهرة كابول"، و"خلي بالك من زيزي"، خلال الموسم الرمضاني الماضي.