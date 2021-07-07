آنيت أول أفلام مهرجان كان السينمائي

افتتح الفيلم الموسيقي "آنيت" للمخرج الفرنسي ليوس كاراكس، وبطولة آدم درايفر وماريون كوتيار مسابقة الأفلام في مهرجان كان السينمائي يوم الثلاثاء.

وأثبت الفيلم أنه كان اختيارا مناسبا للعرض على الشاشة الكبيرة في الافتتاح، بعد إلغاء الدورة السابقة بسبب جائحة كوفيد-19.

القصة، التي كان مقررا صدورها في ألبوم غنائي لثنائي موسيقى الروك الأمريكي سباركس، تلقي الضوء على عالم فناني الأداء الموسيقي والاستعراضي والآثار المدمرة للشهرة.

ويلعب درايفر دور الممثل الكوميدي هنري الذي يقع في حب مغنية الأوبرا الخجولة آن، وتؤدي دورها كوتيار، قبل أن تفسد قصتهما.

وفي التقييمات الأولية يوم الثلاثاء نال البطل والبطلة إشادة واسعة على أدائهما، بينما نوه موقع إندي واير الفني المتخصص بأداء درايفر بشكل خاص.

تأخذ القصة منعطفا دراميا عندما ينجب الممثل الكوميدي الذي يؤدي دوره درايفر من مغنية الأوبرا التي تؤدي دورها كوتيار طفلة يسميانها آنيت، فتبدأ علاقتهما في التفكك مع خفوت شهرة الزوج وتحقيق الزوجة نجاحا أكبر.