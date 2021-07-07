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    الفنانة المصرية دينا الشربيني

    تصرف غير متوقع من دينا الشربيني بعد سؤالها عن عمرو دياب في أحدث ظهور لها

    © Photo / KAREEM NOUR
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    انسحبت الفنانة المصرية دينا الشربيني، من أمام الكاميرات، في العرض الخاص لفيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، في إحدى دور العرض، بسبب الفنان عمرو دياب.

    وقالت وسائل إعلام مصرية إن "المشكلة بدأت عندما كانت دينا الشربيني تحضر أمام إحدى المراسلين لإجراء لقاء قبل دخولها قاعة العرض وقام المراسل بسؤالها عن سبب وضعها صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها وعن طبيعة العلاقة مع نور عمرو دياب، وهل هذه بداية للرجوع، أم محاولات منها لتحسين الوضع بينهما".

    واستشاطت دينا غضبا وانسحبت أمام الجميع وصاحت بصوت سمعه جميع من كان بدار العرض، وقالت للمراسل: "إنتو فظاع.. إمسحوا التقرير دا بعد اذنكوا".

    وكانت دينا الشربيني قامت بتهنئة نور عمرو دياب في عيد ميلادها، ووضعت صورة لها وقالت لها: "عيد سعيد للجميلة من الداخل والخارج"، لترد عليها نور عمرو دياب بحب كبير وأنها الأفضل والأحب بين الجميع.

    وكشفت مصادر إعلامية الفترة الماضية عن وقوع شجار بين الفنان المصري عمرو دیاب، والفنانة دینا الشربیني، أدى إلى رفع صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية بأن علاقتهما انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام"، وطرده لها من شقته في فندق "الفورسيزونز".

    فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة"، مؤكدا أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا".

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