نرمين الفقي تحسم الجدل حول إجرائها عمليات تجميل وتكشف سبب غيابها... فيديو

حسمت الفنانة المصرية نرمين الفقي، الجدل حول خضوعها لعدد من عمليات التجميل، كاشفة سبب فترة غيابها عن الساحة الفنية.

وقالت نرمين الفقي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، ردا على سؤال حول حقيقة إجرائها عمليات تجميلية، "لا والله خالص، هي حواجبي بس كانت تقيلة قوي زمان. أنا مش ضد عمليات التجميل لكن ضد المبالغة".

وعن فترة غيابها عن الساحة الفنية، أكدت أنه "لم يكن بإرادتها كون ذلك حدث بسبب عدة ظروف أولها مرض والدتها، وتزامن ذلك مع اقتراب أحداث الثورة وتفضيلها للانتقال من منزلها لتكون أقرب لعائلتها في ذلك الوقت، بالإضافة لعدم عرض أعمال قوية عليها في تلك الفترة".

وظهرت نرمين الفقي في دراما رمضان الماضي، في مسلسل "ضل راجل" إلى جانب ياسر جلال، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت في مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام، وهنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.