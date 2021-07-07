مستشار السيسي يكشف تفاصيل جديدة بشأن دلال عبدالعزيز... "حالة نادرة"

وأكد تاج الدين، في تصريحات تليفزيونية ، أن حالتها دخلت ضمن نسبة من الحالات النادرة التي تعاني من "بوست كوفيد سندروم"، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا، وظهور النتيجة سلبية، حيث تعرف تلك الحالة بأنها "متلازمة كوفيد طويل الأمد".

وقال إن "هناك 43 عرضا يصاب بها مريض كورونا بعد التعافي"، مؤكدا أن "حالة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، من بين هؤلاء، كونها تعاني من تليف في الرئتين، وكذلك الإعلامي المصري وائل الإبراشي".

ونوه مستشار الرئيس المصري بأن نسبة معاناة مرضى كورونا من تليف الرئتين بعد الإصابة بالفيروس قليلة وتصل إلى ما بين 10% و15%، معقبا أنه من بين الأعراض وجود ألم في بعض مناطق الجسم، وعدم استطاعة بذل مجهود، وصعوبة جزئية في التنفس واحتقان أو حدوث تليفات في الرئة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.