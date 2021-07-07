وفاة أسطورة السينما الهندية عن 98 عاما... ورئيس الوزراء ينعيه

أعلن، اليوم الأربعاء، وفاة أسطورة السينما الهندية، النجم ديليب كومار، عن عمر ناهز 98 عاما.

ويعد كومار الملقب بـ"ملك التراجيديا"، أحد أكبر نجوم العصر الذهبي للسينما الهندية في أربعينات وستينات القرن العشرين.

وظهر كومار في نحو 60 فيلما على مدى أكثر من نصف قرن، ومن بين أشهر أدواره "مغال- إ-عزام"، أحد أهم أعمال السينما الهندية، ويتناول قصة أسطورية عن حب مستحيل بين أمير مغولي وعبدته التي كانت راقصة البلاط.

With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab, few minutes ago.



We are from God and to Him we return. - Faisal Farooqui — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) July 7, 2021

​وكومار خاض معركة كبيرة للدخول إلى مجال التمثيل، إذ كان في الأساس تاجر فواكه، وتمكن من الوقوف في وجه عائلته التي كانت ترفض عمله في مجال التمثيل، إلى أن أصبح أحد أكبر نجوم بوليوود.

وفوّت كومار فرصة الانتقال إلى العالمية برفضه عرض ديفيد لين للمشاركة في "لورنس العرب" عام 1962، وهو الدور الذي وافق عليه وأداه الممثل المصري عمر الشريف.

وكان كومار متزوجا من الممثلة سايرا بانو التي اشتهرت في بوليوود في حقبتي الستينات والسبعينات.

Dilip Kumar Ji will be remembered as a cinematic legend. He was blessed with unparalleled brilliance, due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. RIP. — Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2021

​ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كومار بـ"الأسطورة السينمائية"، وكتب تغريدة على حسابه الرسمي لنعيه جاء فيها: "سيُذكر ديليب كومار جي باعتباره أسطورة سينمائية. لقد كان ينعم بتألق لا مثيل له، مما جذب الجماهير عبر الأجيال. وفاته خسارة لعالمنا الثقافي. تعازي لعائلته وأصدقائه وعدد لا يحصى من المعجبين".