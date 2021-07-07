يسرى المسعودي تكشف عن تهديدها وضربها على يد مصريات غرن على أزواجهن... فيديو

كشفت الفنانة التونسية، يسرى المسعودي، في تصريحات أدلت بها مؤخرا في لقاء إذاعي، عن تعرضها لموقف خطير جدا بعد نقل إقامتها إلى مصر بهدف بدء مسيرتها الفنية.

وأكدت المسعودي أن "حظها العاثر" أوقعها في موقف خطير بعد إقامتها داخل منزل "مشبوه"، حيث تعرضت لتهديدات بالقتل لأن بعض المواطنين ظنوا أنها على صلة بالمستأجر القديم، حيث حاولوا الوصول إليه عن طريقها.

وقالت، في حوار أجرته ضمن برنامج "عيش حياتك" على إذاعة "نجوم أف أم"، إن بداياتها الفنية في مصر كانت صعبة جدا.

وتحدثت الفنانة التونسية عن قصة تعرضها للتهديد بالقتل بعد أن استأجرت إحدى الشقق التي كان يسكنها سابقا شخص "مشبوه".

وظن جيرانها أن لها صلة مع هذا الشخص وأنها تعرفه، وتابعت: "كانوا يريدون اقتحام الشقة لقتلي وذهبت لقسم الشرطة، وتلقيت تهديدات كثيرة، وتركت الشقة بالفعل".

وبحسب مجلة "سيدتي" التي نقلت تصريحات المسعودي، فقد كشفت الأخيرة عن حادثة أخرى بعد انتقالها إلى منزل آخر، حيث تعرضت للضرب على يد الجارات بزعم أنهن يغرن على أزواجهن منها.

وقالت المسعودي، بعد انتقالي إلى شقة أخرى في مكان آخر، "الستات في العمارة ضربوني وقالوا لي أنت أجنبية وإحنا خايفين على أزواجنا منك وأكلت علقة محترمة".

وأكدت المسعودي أن التصرف الذي تعرضت له لا يمس للمصريين بصلة ولا يعبر عن عاداتهم وأنه تصرف فردي فقط، وتابعت: "هذا ليس له علاقة بالجدعنة الخاصة بالمصريين ووجدت هنا كل حب من الناس، ولو حتى في غربة لا أشعر بها مع الشعب المصري وشاعرة دائما أني بين عائلتي وناس كثر تشجعني ويدعمونني"، مشيرة إلى أن الشعب المصري هو شعب كريم جدا، وعبرت عن رغبتها بتكملة مشوارها الفني في مصر.

وقالت المسعودي متحدثة عن الصعوبات الفنية التي واجهتها: "اللهجة المصرية سهلة ومفيش حد في تونس لا يتقنها، وحدث لي موقفين في بداياتي في مصر لا أنساهم، وأي حد عنده طموح مش سهل يصل له والطريق ليس ممهدا أمام الجميع، ولو مررت بحاجات وجعتك أكيد ستتأثر بها في المستقبل".