توقف قلب خالد سامي لمدة 4 دقائق... ونجله يكشف آخر تطورات حالته الصحية

أعلن تركي خالد سامي، نجل الفنان السعودي خالد سامي، توقف قلب والده لمدة 4 دقائق، مشيرا إلى عودة النبض سريعا بعد عملية إنعاش قلبي.

وقال تركي خالد سامي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "لا حول ولا قوة إلّا بالله قدر الله ما شاء فعل.. قلب أبي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش"، مضيفا أن "الحالة غير مستقرة أبدًا.. يا رب لا تفجعنا بأبي وقومه لنا بالسلامة.. تكفون دعواتكم إن ربي يعديها على خير".

لاحول ولاقوة إلّا بالله قدر الله ماشاء فعل، قلب ابوي رجع وقف لمدة ٤ دقائق ورجع بعد الأنعاش ولكن الحالة مو مستقرة ابدًا، يارب لاتفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير 💔#خالد_سامي — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) July 6, 2021

وكان الفنان السعودي خالد سامي نقل إلى المستشفى، في يناير/ كانون الأول الماضي، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة. وأوضح كل من زوجة سامي، وقريبه إبراهيم الدسيماني، أنه يعاني حاليا من صعوبة في التنفس، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

وتدهورت حالة الفنان السعودي الصحية خلال الأشهر الماضية، ونجا من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد في الصين. وكشفت زوجته عائدة العتيبي، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج. وأوضحت أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال شهر رمضان الماضي.